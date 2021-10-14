Юная звезда "Голоса" стала наследницей 87-летней Брижит Бардо

Для звезды шоу "Голос" Саши Кругловой Брижит Бардо всегда была эталоном женственности и красоты. Российская певица, кстати, как ее кумир, занимается благотворительностью. "Мне всегда говорили, что я очень похожа на нее в молодости, – улыбается Круглова. – Мол, прическа, пластичность, грациозность такие же и я вполне могла бы сыграть ее в биографическом фильме, если такой будет сниматься".
Только что 25-летняя Саша вернулась из Парижа, где, как она рассказала "Дни.ру", побывала в знаменитом "Фонде Брижит Бардо", что в XVI округе близ Трокадеро. "Я рассказывала там о собственной благотворительности, о том, как жертвую деньги различным приютам и лечебницам для бездомных животных. "Вы – настоящая наследница дела Брижит!" – сказали мне в Фонде. И это – самая высокая для меня оценка".
Напомним, Саша Круглова блистала в 2018 году в проекте "Голос. Перезагрузка 7 сезон" на Первом канале – была в команде Ани Лорак и дошла до этапа поединков. Уже тогда о певице говорили как об одной из самых сильных в команде украинской дивы.
В ближайшее время в этом смогут убедиться в жители Пятой республики – Саша Круглова решила участвовать во французском "Голосе". Но и ее российские поклонники без внимания не останутся – сегодня она готовит песню и красивый клип на нее.
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