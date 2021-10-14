Юная звезда "Голоса" стала наследницей 87-летней Брижит Бардо

Секс-символ 60-х Брижит Бардо объявила о завершении кинокарьеры в 1973-м. С тех пор она никогда больше не возвращалась в кино, несмотря на заманчивые предложения многих режиссеров, и не жалела о своем решении. В 1987 году она основала "Фонд Брижит Бардо" по охране животных. Продав на аукционе свои драгоценности и личные вещи, она собрала сумму в три миллиона франков, необходимую для открытия организации.



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