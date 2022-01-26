"Дорого-богато": Потерявшая жилье Седокова наскребла на съемные хоромы

Лишившись квартиры, Анна Седокова переехала в роскошный дом. "За чей счет банкет-то?" – спрашивают поклонники.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" и настоящая красотка Анна Седокова в детстве познала бедность. Первые годы жизни она провела в Киеве, ее мать работала учителем, пытаясь прокормить семью. Пробиваться к успеху было тяжело, но упорство и вера в себя сделали свое дело.

Сейчас Анна Седокова — многодетная мать, бизнесвумен и состоит в отношениях с баскетболистом, который намного ее моложе. Совсем недавно у инстадивы было аж две квартиры в Москве, ради которых пришлось выплачивать ипотеку. Однако звезда потеряла одну столичную жилплощадь — ее пришлось продать по личным причинам.

В настоящее время артистка проживает в Америке. Вместе с бойфрендом Янисом Тиммой она наскребла на съемные хоромы. Теперь в распоряжении певицы роскошный дом с элитным ремонтом в Майами. Анна Седокова уже похвасталась новым пристанищем в инстаграм-аккаунте.

Фанаты в восторге от апартаментов светской львицы. "Дорого-богато", "Очень красивый и уютный дом", "Хорошо, когда можешь себе позволить", "Красота!" — написали певице в комментариях.



Сейчас избранник знаменитости не работает. Многие предполагают, что звезда его содержит. Все-таки заграничный отдых и высококлассное жилье у океана стоят недешево. Но как бы то ни было, Анна Седокова не жалуется и выглядит счастливой.