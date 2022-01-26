"Я бы вам ответил": Топалов вскипел из-за нападок на полуголую Тодоренко

Недавно Регина Тодоренко одна отправилась отдыхать в Мексику, оставив малолетнего сына Майкла на супруга. В одном из постов своего микроблога телеведущая обратилась к певцу, при этом опубликовав сексуальное фото. "Мужу привет!", – подписала кадр теледива.
На нем знаменитость предстала в бикини. Акцент снимка был сделан на аппетитных ягодицах Регины Тодоренко. Поклонники по достоинству оценили фигуру звезды экрана, но нашлись и те, кто раскритиковал теледиву.
Так, Регину Тодоренко разнесли за позу, слишком открытый купальник и неидеальные формы. один из фолловеров заявил, что такие снимки лучше отправлять супругу лично. За избранницу вступился Влад Топалов. "Я бы Вам ответил… но, буду мудрее", – вскипел он.
Артист отметил, что очень гордится своей красавицей женой. Он дал понять, что совсем не против того, чтобы его возлюбленной любовался весь мир.
Сама Регина Тодоренко призналась, что на отдыхе будет не только расслабляться, но и работать. Ведущей предстоит связаться с клипмейкером, чтобы обсудить съемки ролика на новую песню, и продумать образы для появления в очередном сезоне шоу "Маска" на НТВ.