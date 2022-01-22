"Тайна поролонового лифчика": Переделанная Тодоренко без ретуши шокировала народ

Ведущая опубликовала шуточный ролик о том, как собираются женщины. В начале видео Регина предстает в вечернем образе с красными губами, но за несколько секунд переодевается в пижаму, собирает волосы и смывает макияж, также можно заметить брекеты на ее зубах. "Обычно я собираюсь 2 часа, а разбираюсь – 30 секунд (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Тодоренко.
Поклонники бурно отреагировали на видео. Некоторые увидели в нем себя, другие заметили серьезные изменения во внешности звезды и что она явно переделала какие-то части тела.
"Вы прям показали в этом видео миллионы женщин", "Хорошо, что зубы не вставные", "Катя Пушкарева", "Какая трансформация", "Стандартные действия всех девушек", "Ты что, не знаешь тайну поролонового лифчика!?", "Шикарна в любом образе", – написали комментаторы.
Напомним, вокруг Регины Тодоренко ходит много сплетен. Недавно появилась информация, что звезда ждет второго ребенка. Поклонники заметили округлившийся живот, а приближенные рассказали, что ведущая хотела обзавестись вторым наследником в 2022 году. Сама Регина никаких комментариев о беременности не дает.