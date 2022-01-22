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Шоу-бизнес
"Тайна поролонового лифчика": Переделанная Тодоренко без ретуши шокировала народ

"Тайна поролонового лифчика": Переделанная Тодоренко без ретуши шокировала народ

Регина Тодоренко показала преображение.
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Ведущая опубликовала шуточный ролик о том, как собираются женщины. В начале видео Регина предстает в вечернем образе с красными губами, но за несколько секунд переодевается в пижаму, собирает волосы и смывает макияж, также можно заметить брекеты на ее зубах. "Обычно я собираюсь 2 часа, а разбираюсь – 30 секунд (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Тодоренко.

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Всплыли свежие данные о второй беременности Тодоренко

Поклонники бурно отреагировали на видео. Некоторые увидели в нем себя, другие заметили серьезные изменения во внешности звезды и что она явно переделала какие-то части тела.

"Вы прям показали в этом видео миллионы женщин", "Хорошо, что зубы не вставные", "Катя Пушкарева", "Какая трансформация", "Стандартные действия всех девушек", "Ты что, не знаешь тайну поролонового лифчика!?", "Шикарна в любом образе", – написали комментаторы.

Напомним, вокруг Регины Тодоренко ходит много сплетен. Недавно появилась информация, что звезда ждет второго ребенка. Поклонники заметили округлившийся живот, а приближенные рассказали, что ведущая хотела обзавестись вторым наследником в 2022 году. Сама Регина никаких комментариев о беременности не дает.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 января 2022, 02:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

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