"Не получилось": Топалов еле справляется с сыном после расставания с Тодоренко

В отсутствии жены Владу Топалову приходится самому заниматься воспитанием сына Майкла, и это не так уж и просто.

31-летняя Регина Тодоренко, устав от забот матери и холодной русской зимы, сбежала вместе с сестрой в Мексику, а уход за ребенком поручила мужу Владу Топалову. Пока знаменитая телеведущая греется на солнышке, музыкант делится с подписчиками историями из будней отца-одиночки.

Судя по всему, у артиста совершенно нет времени на отдых. Например, чтобы почитать книгу в тишине и спокойствии, ему приходится просыпаться в пять утра – так он поступил сегодня. Однако планы Топалова были нарушены ранним подъемом наследника: в седьмом часу утра он рассказал подписчикам, что насладиться чтением все же не получилось и прикрепил фотографию проснувшегося малыша, который обосновался у музыкального центра и принялся переключать одну за другой песни.

"Слушаем примерно по 17 секунд по очереди: Щелкунчик, Бременские музыканты, Лебединое, мать его, озеро", – написал муж популярной телеведущей, добавив недовольный смайлик в конце.

Тем не менее, артист, кажется, не унывает: Топалов запечатлел себя с улыбкой на лице и и с поднятым вверх большим пальцем. Остается надеяться, что его энтузиазма хватит и на второго ребенка, если новость о беременности его жены все же подтвердится. В начале 2022 года Регину Тодоренко заподозрили в "интересном положении", и пока ни пиар-директор звезды, ни она сама не опровергли, но и не подтвердили эту информацию.