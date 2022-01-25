Опозорившегося Билана высмеяли на глазах у миллионов: Как можно такое произносить?

По итогам 2021 года самым ротируемым артистом на радо в России стал Дима Билан. Его песни прозвучали без малого 3,7 миллиона раз. Но в последнее время Дима Билан, которому 24 декабря стукнуло 40, привлекает внимание публики не только своим творчеством, но и скандальными высказываниями и неоднозначным поведением.
Известный физиогномист и психолог Светлана Филатова недавно сделала подробный разбор интервью Димы Билана для Ксении Собчак. Этот материал крайне не понравился самому артисту, о чем он и рассказал поклонникам в "Инстаграм".
Психолог в своем разборе заявила прямо с порога, что самая интересная тема для всех – это ориентация Димы Билана, которую он тщательно скрывает. Эксперт всячески указывала на то, что Билан опозорил себя. Фактически она высмеяла его на глазах у всех. Артиста это возмутило.
"Как можно строить профессию на том, чтобы осуждать других? если у вас есть какая-то хрестоматия в голове, если у вас есть христианство, вы не имеете права это делать, ну не имеете! У вас совесть не должна позволять это делать. Люди живые, понимаете? Живые люди все", – высказался Дима Билан.
Артист добавил, что многое сказанное психологом не является правдой. "Как можно такое произносить? Это же стыдно", – негодовал Дима Билан.