"Она что, мать кормящая?": для чего использовали униженною Бузову

Блогер Арина Бакмаева прокомментировала скандал, в который попали Ольга Бузова, Дмитрий Билан и Клава Кока.

Недавно в Сети появилось видео, которое в свою "сторис" выложила молодая певица Клава Кока. На кадрах радостная блондинка бежит по улице, смеется и снимает на телефон свою коллегу Ольгу Бузову. Та, в свою очередь, еле стоит на ногах и пытается что-то сказать.

Некоторые поклонники тут же обвинили красоток в том, что они напились. Хотя правды никто не знает. Юный блогер рассказал, что они тогда не употребляли алкоголь.

"Все на этой бедной Бузовой хайпятся как могут. Клава Кока – понятно, она что-то поет. Мне вообще это не интересно, что у нее в жизни происходит. А у Бузовой – интересно. Бузова – молодец! Конкретная молодец! – не сдержала эмоций Арина Бакмаева.

Напомним, что в конфликте также принял участие победитель "Евровидения-2008" Дмитрий Билан. Музыкант назвал Клаву Коку мелочной из-за того, что та слила такое видео на всеобщее обозрение.

"Столько бабла она заработала, на разводе хайпанула, баблище сделала. Самое интересное, я помню, она сама говорила: "Все, с кем я общаюсь, становятся просто успешными людьми". Кока тоже решила хайпануть на Бузовой", – ответил эксперт на вопрос о том, использовали ли экс-супругу Дмитрия Тарасова и для чего это нужно было.

По словам пользователя "Инстаграма", Дмитрий Билан сказал все правильно. Бакмаева, как и многие, встала на сторону звезды и не поняла поступок Клавы Коки.

"Зачем это все? Выпила? Ну и что? Она что, мать кормящая? Выпить не может? Можно подумать, у нас вся Россия не пьющая, одна только Бузова бухает. Все там спились, сбухались, скурились, снаркоманились. А почему-то все предъявляют только бедной Бузовой. Она что, дорогу всем перешла? Это уже не ее проблемы", – подытожила она.

