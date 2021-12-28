"Алкогольная зависимость": подсевшему на рюмку Билану поставили диагноз

Дмитрий Билан стал все чаще говорить об алкоголе. Блогер Дмитрий Буланов вывел артиста на чистую воду.

Не так давно россияне обсуждали "сторис", в которых Дмитрий Билан появился пьяным. Певец расплакался на глазах у всех и рассказал о том, что переживает сложный период. Сегодня же вышло большое интервью артиста у Ксении Собчак, где он признался, что у него, действительно, есть проблемы.

"Я думаю, что у него алкогольная зависимость, это однозначно. С одной стороны, его можно понять – он артист, постоянные какие-то мероприятия, тусовки, где все выпивают. Понятно, что профессия не самая легкая. С другой стороны, у человека, работающего на заводе, тоже не самая легкая профессия. Это не значит, что надо каждый день идти и пить. Зависимость ли это? Я думаю, однозначно, зависимость", – поставил диагноз Дмитрий Буланов.

Напомним, что до скандала с выступлением в Казахстане, победитель "Евровидения-2008" шокировал публику своим выступлением. Все произошло в городе Самаре.

"Зависимость проявляется в том, что он, скорее всего, делает это каждый вечер, регулярно. Без этого, скорее всего, заснуть не может", – задумался блогер.

Эксперт ответил на вопрос корреспондента "Дни.ру" о том, какое будущее может ждать любимца миллионов. Ответ оказался не утешительным.

"Скорее всего, он сопьется. В какой-то момент пропадет с экранов. Мне кажется, бывают такие звезды, которые спиваются, а потом никому не нужны. Это проблема. Видел, кстати, этот ролик. С одной стороны, жалко, с другой стороны, надо двигаться дальше, а не погружаться в рюмку", – подытожил он.