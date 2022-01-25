"Обидно": лохматая Лазарева выпучила глаза от возмущения

Знаменитость поделилась размышлениями в личном микроблоге. Татьяна Лазарева заявила, что никогда не понимала Татьянин день. "Всегда обидно за всех остальных людей, у которых тоже в этот день именины", – призналась звезда.
Актриса считает, что 25 января, скорее, связан у россиян с Днем студента. "Тем не менее, и тем и другим сегодня желаю радости, веселья, счастья и везения. И не только сегодня, разумеется!", – отметила Татьяна Лазарева. Также юмористка поинтересовалась у подписчиков, что для них значит имя Таня.
Теледива опубликовала подборку забавных фото, на одном из которых предстала в весьма странном виде. Артистка растрепала волосы и сняла себя с такого ракурса, что ее глаза кажутся выпученными от возмущения.
Напомним, некоторое время назад медики диагностировали Татьяне Лазаревой редкое аутоиммунное заболевание кишечника — язвенный колит. Коварный недуг то отступает, то возвращается. Судя по всему, из-за этого ей противопоказаны хирургические операции, касающиеся внешности. Как писали "Дни.ру", ранее вид звезды поверг публику в шок.
Недавно Татьяна Лазарева решила вернуться в Россию и создала свой ютуб-канал, где ведет собственное шоу. Она приглашает к себе знаменитостей, с которыми общается на разные темы.