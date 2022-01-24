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Шоу-бизнес
С лицом Лазаревой случилось страшное: Какой ужас!

С лицом Лазаревой случилось страшное: Какой ужас!

Татьяна Лазарева предпочитает стареть естественно. За это ее раскритиковали фанаты.
прочитано 51 раз

После расставания с супругом Михаилом Шацем актриса Татьяна Лазарева сильно изменилась внешне. Она переехала на долгий период вместе с дочерью в Испанию и стала развиваться через интернет.

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Недавно выяснилось, что еще до развода с Шацем, с которым Лазарева прожила в браке более 20 лет, у нее началась сильная депрессия, от которой звезда всячески старалась избавиться. Актриса принимала таблетки и проходила необходимые практики. Когда терапия помогла, Лазарева словно прозрела и именно тогда решилась на развод.

Недавно Татьяна Лазарева решила вернуться в Россию и создала свой ютуб-канал, где ведет собственное шоу. Она приглашает к себе звезд и старых коллег, с которыми беседует на разные темы.

Фанаты Лазаревой заметили, что она сильно изменилась в последнее время. Так как 55-летняя звезда не любит пластическую хирургию, то стареет естественно. За это ее подвергли критике.

"Что с глазами?! Какой ужас", – пишут пользователи.

Напомним, у Татьяны Лазаревой несколько лет назад врачи диагностировано редкое аутоиммунное заболевание кишечника — язвенный колит. Болезнь то уходит в ремиссию, то возвращается. Вероятно, из-за этого ей противопоказаны хирургические манипуляции с внешностью.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2022, 14:35 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки

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