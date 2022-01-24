С лицом Лазаревой случилось страшное: Какой ужас!

После расставания с супругом Михаилом Шацем актриса Татьяна Лазарева сильно изменилась внешне. Она переехала на долгий период вместе с дочерью в Испанию и стала развиваться через интернет.
Недавно выяснилось, что еще до развода с Шацем, с которым Лазарева прожила в браке более 20 лет, у нее началась сильная депрессия, от которой звезда всячески старалась избавиться. Актриса принимала таблетки и проходила необходимые практики. Когда терапия помогла, Лазарева словно прозрела и именно тогда решилась на развод.
Недавно Татьяна Лазарева решила вернуться в Россию и создала свой ютуб-канал, где ведет собственное шоу. Она приглашает к себе звезд и старых коллег, с которыми беседует на разные темы.
Фанаты Лазаревой заметили, что она сильно изменилась в последнее время. Так как 55-летняя звезда не любит пластическую хирургию, то стареет естественно. За это ее подвергли критике.
"Что с глазами?! Какой ужас", – пишут пользователи.
Напомним, у Татьяны Лазаревой несколько лет назад врачи диагностировано редкое аутоиммунное заболевание кишечника — язвенный колит. Болезнь то уходит в ремиссию, то возвращается. Вероятно, из-за этого ей противопоказаны хирургические манипуляции с внешностью.