"Мы в ужасе": Семенович взвыла из-за дикого обмана

Произошедшим звезда поделилась в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Певица со своей командой собиралась в определенное время попасть в Турцию, где у нее запланировано выступление. Однако все пошло не по плану.
"Сначала самолет перенесли до 19.00... Потом написали, что до часу ночи перенесли, теперь, что его вообще отменили. Мы в ужасе, потому что завтра у нас вечером концерт в Стамбуле. Мы летели пораньше, потому что хотели на Босфор полюбоваться заснеженный", – поведала расстроенная Анна Семенович.
В итоге артистки и ее команда отправились отдыхать и ждать рейса в другой отель. Судя по всему, увидеть красоту Босфора знаменитости не удалось.
Отметим, что 41-летняя исполнительница до сих пор не замужем. Ранее Анна Семенович побывала на шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Сюрпризы женихов певица оценила, у нее сразу появился фаворит. На программе звезде удалось найти избранника, с которым она и ушла с проекта. Как сложились их отношения за порогом студии, неизвестно. Примечательно, что свою личную жизнь знаменитость предпочитает держать в секрете, не посвящая публику в подробности.