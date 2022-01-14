"Хочу всем показать!": 41-летняя Семенович подцепила шикарного мужика

Блондинка поиграла с женихом плеткой. Анна Семенович нашла избранника на шоу "Давай поженимся!".

Светская львица Анна Семенович стала главной героиней программы "Давай поженимся!", ибо время уже поджимает, молодость проходит. В браке 41-летняя дива ни разу не была, так что опыта в семейной жизни у нее нет, а запросы весьма высоки. Абы кого в мужья звезда брать не собирается — захотела полненького, богатого и с чувством юмора.

Лариса Гузеева и Роза Сябитова подобрали для певицы трех кавалеров, которые решительно захотели пойти с ней под венец. Бизнесмен, футболист и управляющий крупной компанией пытались покорить блондинку, но выбрала она только одного.

Анна Семенович положила глаз на 47-летнего Юрия, который якобы жил среди племени папуасов и мечтает стать отцом близняшек. При встрече на шоу "Давай поженимся!" он вручил ей букет цветов и сувенир в форме звезды с голливудской Аллеи славы. "Хочу всем показать!" — закричала невеста от радости.

Сюрприз от Юрия тоже удался на славу. Жених нарядился в костюм тигра и предложил артистке укротить его с помощью плетки. Анна Семенович вооружилась кожаным аксессуаром и пошалила с ним на глазах у всех.

Ведущим "Давай поженимся!" звезда призналась, что фигура мужчины пришлась ей по вкусу. Пузатенький весельчак с бородой нашел подход к пышногрудой красотке. Анна Семенович вытащила его на сцену, когда пела песню "Ищу мужа", и Юрий поцеловал ее в щеку.