Очнувшаяся с незнакомцем в постели Семенович завизжала от ужаса

Анна Семенович показала необычный ролик.

Артистка периодически публикует в своем блоге юмористические ролики, в которых показывает забавные случаи из жизни. В новом видео Анна просыпается утром в обнимку с плюшевым мишкой, но позже выясняется, что в постели с ней еще и незнакомый мужчина. Семенович взвизгивает от удивления и ужаса. В подписи певица поинтересовалась, бывали ли ее подписчики в подобной ситуации. "У меня была", – призналась Анна в бурном прошлом.

Подписчики стали делиться своими мыслями о видео. "Не, не было, и слава Богу, думаю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не было и надеюсь, что не будет", "И зачем так кричать... радоваться надо!", "Вот и раскрыта тайна Ани", "Нечем гордиться в подобной ситуации", "Правильно, гуляй пока молодая замуж выйдешь не погулять уж будет", "Ну что, Анна, поздравляю", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, что Анна Семенович получила приз самой сексуальной радиоведущей на премии Christmas Awаrds. Радостью артистка поделилась в своем блоге, отметив, что награда ей очень приятна и она считает ее заслуженной. Уже 10 лет Семенович работает на Русском радио и признается, что очень любит свою работу.