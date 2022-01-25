Обрубившую волосы Лолиту спутали с "бабушкой" Дибровым

Лолита Милявская порадовала фанатов шуточным видео, на котором предстала в необычном образе.

Всем известно, что Лолита обладает великолепным юмором. Певица не стесняется представать перед публикой в забавных образах и публиковать юмористический контент в своем микроблоге. Накануне пользователи сети в очередной раз убедились в оптимизме артистки.

Лолита разместила в свой "Инстаграм" шуточное видео, на котором стилист обрубил ей волосы. "Обросла за два месяца так, что кому-то на паричок хватило бы. Но теперь, причесанная в стиле "приличная женщина", возвращаюсь к гламуру", – написала артистка под публикацией. На видео Милявская похожа на домовенка Кузю из советского мультфильма. Волосы "лежат" у нее на голове, словно шляпка гриба. Внимательные подписчики сразу поняли, что певица надела на голову парик и притворилась, будто это у нее так сильно отросли волосы. В конце же ролика женщина предстала уже преобразившейся, стилист сделал ей аккуратную и при этом стильную прическу. "Какая ухоженная голова", – с удовольствием произносит артистка.

Поклонники с восторгом восприняли публикацию звезды, они отметили, что Лолита обладает отличным чувством юмора. "Клево получилось, просто вау!", "Лолочка, вы озорница, а стрижка крутая", "Приятно вас видеть", "Вы крутые", – написали фанаты. Однако не все оценили новый имидж исполнительницы. Так, один подписчик отметил, что певица стала похожа на Дмитрия Диброва. "Дмитрий Дибров получился", – написал один из комментаторов.

Напомним, что не так давно Дмитрия Диброва высмеяли журналисты за попытку молодиться. Так, они заявили, что телеведущий больше похож на некрасивую бабушку.