Закинь ножки на плечи: 74-летнюю Васильеву в эротичной позе засняли с цветущим Шифриным

Эксцентричная Татьяна Васильева и фееричный Ефим Шифрин много лет дружат и выступают. 25 декабря 2020 год в антрепризной театральной компании "Свободная сцена" состоялась премьера очередной их совместной работы – спектакля "Танцуй со мной".

Этот мини-сериал в стиле лирической комедии создан пьесе Михаила Хейфеца "Rock-n-roll на закате". По сюжету героиня записалась в танцевальный клуб, потом и герой пришел туда же. Мол, сколько можно чахнуть в четырех стенах, хочется пожить для себя, а не только ради детей и внуков… Их поставили в пару. И героиня, ему даже понравилась… Но вдруг он исчезает! А теперь она стоит у его квартиры, с апельсинами в руках, и настойчиво звонит в дверь…"

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В социальной сети Шифрина и на странице "Свободной сцены" появилось необычное фото из этого искрометного спектакля – 74-летнюю Васильеву засняли в эротичной позе. Она призывно забросила ногу на плечу своему сценическому партнеру. Сексуальный кадр!

Увидеть же эту роскошную по эмоциями и посылу сцену собственными глазами можно 25 января в Москве, а потом в Красногорске, Костроме, Иванове, Петербурге и Владимире.

Напомним, ранее Ефим Шифрин поделился у себя на странице фотографией Татьяны Васильевой без макияжа. 74-летнюю актрису многие даже не узнали, приняв ее за сухонькую постороннюю старушку.