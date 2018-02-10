61-летний Шифрин взбудоражил накачанным телом

Ефим Шифрин уже не первый год занимается спортом. Сатирик стал настоящим бодибилдером. Снимки из спортзала юморист публикует в своем Instagram, а также на сайте Shifrin.ru. Фотографии обнаженного торса артиста взбудоражили поклонниц. Россиянки в восторге от того, как Шифрин выглядит в 61 год.
Пейдж Спиранак – профессиональная гольфистка
Матч завершился со счетом 8:1
Парад спортсменов на церемонии открытия Игр в южнокорейском Пхeнчхане походил на карнавал
Для мероприятия Наталья выбрала приталенное платье в мелкий горошек
Лыжницы, хоккеистки и другие красавицы будут радовать глаз болельщиков на Олимпиаде в Пхенчхане
Ягодицы теледивы никого не оставят равнодушным
Режиссер был снят вместе с Примадонной
В Москве представили премию "Жара"
За несколько дней до начала Игр официально открылась Олимпийская деревня
Девушка вместе с мамой наслаждается отдыхом
Актер решил довериться опытному хирургу
Звезда "Дома-2" впервые стала мамой
Музыкальный критик прошелся по Примадонне
Старшова заинтриговала поклонников