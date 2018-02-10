61-летний Шифрин взбудоражил накачанным телом

Ефим Шифрин уже не первый год занимается спортом. Сатирик стал настоящим бодибилдером. Снимки из спортзала юморист публикует в своем Instagram, а также на сайте Shifrin.ru. Фотографии обнаженного торса артиста взбудоражили поклонниц. Россиянки в восторге от того, как Шифрин выглядит в 61 год.