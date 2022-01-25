"Не я инициатор": известная певица раскрыла истинные причины скандального разрыва

Уход Анны Дзюбы из популярного дуэта Artik & Asti стало настоящим шоком для поклонников его творчества. И только сейчас певица решила рассказать, почему пришла к такому решению.

Как призналась 31-летняя Анна Дзюба, контракт с ней истек еще в 2019 году. Новые документы девушка решила не подписывать – ее вполне устраивала работа на полном энтузиазме.

Все это время мысли о сольной карьере не посещали ее голову, однако в какой-то момент она поняла, что пора посвятить время своему творчеству и развитию, после чего и покинула известную группу. При этом, уверяет певица, решение об уходе из коллектива принимала не она. А информация о том, что она якобы бросила своего коллегу по цеху, не соответствует действительности.

"Сложилось как сложилось, но я не инициатор своей сольной карьеры", — отметила девушка.

Мысли о работе в проекте Artik & Asti вызывают у нее лишь улыбку и чувство благодарности, но сейчас в ее жизни новая глава, в которой, по ее словам, нет места дуэтам. Девушка призналась, что постоянно быть вдвоем она устала, сейчас ей хочется насладиться одиночеством. При этом певица не исключает, что это временно: возможно однажды ей захочется снова записать с кем-нибудь трек.

Кстати, в вопросах поиска продюсеров у нее такая же позиция. Сейчас артистка трудится с командой единомышленников: они много времени проводит в студии, воплощая в жизнь самые смелые идеи.

Ее бывший коллега Артик тоже времени зря не теряет. В середине января артист представил публике новую солистку. Новоиспеченный дуэт уже гастролирует и выпускает новые композиции.