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Шоу-бизнес
"Это не та Asti": новый хит Анны Дзюбы вызвал удивление

"Это не та Asti": новый хит Анны Дзюбы вызвал удивление

Павел Рудченко

Павел Рудченко блогер

 Музыкальный критик, продюсер, член экспертного Совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме ФС РФ
Музыкальный критик Павел Рудченко оценил новый шаг певицы Анны Дзюбы, известной под творческим псевдонимом Анна Асти, после ухода из проекта Artik & Asti.
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Еще совсем недавно в прессе активно пережевывалась новость о неожиданном уходе Ани Asti из успешного горячо любимого миллионами россиян проекта Artik & Asti. И какие только причины распада группы не приводились. В итоге Artik в конце года самолично ходил по премиям, собирая заслуженные коллективом награды, а Asti удалила все свои публикации из информационного пространства, зачистив социальные сети, при этом ввергнув в недоумение своих фанатов.

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Все думали-гадали, что же будет дальше? Ведь на этом история головокружительного успеха не должна была закончиться?

И вот – эврика! Asti начинает свое восхождение к музыкальному Олимпу в качестве сольного проекта ANNA ASTI, под крылом лейбла Universal Music Russia (российской дочки Universal Music Group, работающей в России с середины 90-х годов), и выпускает свой первый трек с говорящим названием – "Феникс".

Песня представляет собой довольно мелодичную и задумчивую композицию с неподражаемым фирменным вокалом Asti.

Но сказать, что это супер хит, было бы не совсем верно.

Ведь хит практически сразу определяется с запоминающегося припева. А здесь, припев на слух ложится сложновато, и практически не запоминается. Чего не скажешь о куплетах. Они звучат фирмово и хорошо, прям "масло". Приятный "песочек" в вокале ANNA ASTI отлично дополняет пространственно-прозрачную аранжировку, а бэки звучат крайне аккуратно и выверенно.

Резюмирую: творчество Asti предстает пред нами в качественно-новом спокойном вылизанном саунде. Это не та Asti, песни которой мы привыкли слышать "со всех утюгов" и открытых окон проезжающих автомобилей. Возможно, она прощупывает новую аудиторию?

Хорошая работа, но ­­нужно продолжать делать хиты.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
18 января 2022, 06:02 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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