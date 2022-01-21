Artik раскрыл имя своей новой Asti

Лидер популярной группы Artik&Asti, певец, композитор и продюсер Артем Умрихин представил свою новую партнершу-вокалистку. Исполнитель, недавно ронявший перед широкой публикой скупые мужские слезы, быстро нашел замену ушедшей из коллектива Анне Дзюбе и готовится к первому большому концерту в обновленном составе.



Место Анны заняла красотка Севиль. Знойная шатенка оказалась обладательницей не только яркой и сексуальной внешности, но и хороших вокальных данных.



"Мы открываем новую главу нашего творчества, – радуется Артем. – И начнется она на VI церемонии вручения музыкальной премии "Новое Радио AWARDS", которая состоится 3 марта. Гарантируем яркое шоу, которое поразит воображение самой искушенной публики".

Отметим, что Artik&Asti стали в этом году не только хедлайнерами, мероприятия. У них есть все шансы и на получение награды в номинации "Лучшая группа".

О своей экс-вокалистке Артем отзывается только положительно, утверждая, что "за 11 лет существования, коллектив никогда не участвовал в интригах, склоках и сплетнях".

"Я рад за успехи Ани, несмотря ни на что, и я как и с первого дня, когда услышал ее голос, так и всегда буду восхищаться ее талантом. В любом случае я расцениваю успех Ани как и свой успех: значит я хорошо сделал свою работу за последние 11 лет, что у вас сейчас есть такой интерес к ней", — написал артист на своей страничке в Instagram.