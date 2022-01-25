Бледанс взорвалась после слухов об отправленном детьми в приют Куравлеве: Никто его не сдавал!

Как и по какой причине Леонид Куравлев оказался в доме престарелых – вопрос, который волнует многих россиян. Многие подозревают, что у легенды якобы могут быть не совсем простые отношения с родными.

Недавно мэтр попал в больницу. Именно оттуда пошли многие слухи, так как источник рассказал, что он якобы не хочет общаться со своими родными, а, когда приходит дочь, и вовсе якобы делает вид, что спит. Информация шокировала публику. Многие начали всерьез переживать за легенду.

Ранее сообщалось, что Леонид Куравлев сильно "сдал" после смерти супруги. Тогда в 2012 году он искренне признавался, что надеялся и верил: его жена переживет его. Однако так не случилось. Они были вместе всю жизнь. Ходят слухи, что знаменитости якобы нужна была помощь, а потому решено было отправить артиста в приют. С тем, что это могли сделать против его воли, крайне не согласна Эвелина Бледанс.

"Никто его не сдавал", – возмутилась знаменитость. Она отметила, что актер просто попал в реабилитационный центр, и все это было сделано с его собственного согласия. По словам дивы, речи о всей жизни в приюте вовсе не шло. Она указала, что семья у них крепкая, вопреки всем разговорам.

"Вернется домой, как поправится", – заявила Эвелина Бледанс. По ее мнению, Леониду Куравлеву просто нужна была реабилитация. Подобный уход в домашних условиях якобы просто невозможен, а потому было принято именно такое решение. Знаменитость подчеркнула, что артист – человек крайне властный, а потому без его согласия никто бы не стал делать ничего подобного.