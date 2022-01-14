Избавившаяся от ребенка дочь Турецкого врезала Бледанс после травли: Клевета чистой воды

После того, как Наталья Турецкая призналась в том, что сделала аборт, узнав о том, что у ее плода выявили синдром Дауна, на нее обрушилось множество нападок. Одной из тех, кто жестко раскритиковал женщину, стала Эвелина Бледанс. Дочь музыканта ответила звезде и тем, кто ее осуждает.

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