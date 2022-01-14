Избавившаяся от ребенка дочь Турецкого врезала Бледанс после травли: Клевета чистой воды

Наследница Михаила Турецкого взорвалась негодованием в своем инстаграм-аккаунте. Она отметила, что из ее ситуации устроили практически международный скандал, обвинив ее в заказной рекламе. А то, что устроила в Сети мама "солнечного" ребенка Эвелина Бледанс, Наталья назвала травлей и клеветой чистой воды.
Она считает, что таким образом артистка себя прорекламировала. Женщина объяснила, что при ЭКО нередко развиваются патологии плода, и многие делают аборты, но не осмеливаются заявлять об этом из-за осуждения публики. Также Наталья отметила, что большинство подписчиков в соцсети все же ее поддерживают.
Примечательно, что наследница музыканта давно мечтает о третьем ребенке. После неудачных попыток зачатия она обратилась к процедуре ЭКО. Сдаваться после трагедии Наталья Турецкая не собирается. Она убеждена, что поступила правильно, поскольку уже воспитывает двоих детей, занимаясь при этом карьерой.
Напомним, ранее Наталья признавалась, что не сможет дать все необходимое ребенку с синдромом Дауна. После этого Эвелина Бледанс в резкой форме осудила дочь артиста. Она заявила, что не жалеет женщину, потому что та, как она считает, хотела убедить публику, что дети с особенностями — "это мусор, от которого надо избавляться". Одной из тех, кто встал на защиту Натальи Турецкой, стала блогер Лена Миро.