"Порадую парней": красавчик Колдун раскрыл простой cекрет своей железобетонной потенции

Участнику "Фабрики звезд" и "Евровидения" Дмитрию Колдуну идет 37-й год. Но потенция у него такая же мощная и уверенная, как и в 17-18 лет. Оказывается, у красавца-певца есть простой секрет, помогающий делать прибор железобетонным

После изнуряющих новогодних праздников певец уехал восстанавливаться в жаркий Дубай. Но, как выяснилось, в Арабские Эмираты его поманили не только море, вода и солнце. Здесь Кодун каждый день ездит пить свежее верблюжье молоко. Его доят прямо на месте!

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"Верблюжье молоко дает мощную мужскую силу, – пояснил правильность такого поступка "Дни.ру" сексопатолог. – Оно входит в Топ-10 сильнейших афродизиаков и не только способно повысить либидо, но и помогает быстро решить проблемы с потенцией".

"Вот я тут и налегаю впрок, – смеется. – Порадую парней, которым это актуально, информацией, что верблюжье молоко эффективно и полезно пить в любом возрасте!"

Еще певец налегает на отдыхе ананасы, киви, лимоны, хурму, гранаты и манго. Они здорово улучшают потенцию, делая ее практически железобетонной, улучшают вкус и качество спермы.

Ранее Дмитрий Колдун рассказывал "Дни.ру" о том, как переживает воздержание во время разлук с любимой женой. "Когда я в 2006 году был на "Фабрике звезд", то обходился без секса четыре месяца. Решал проблему, что называется, подручным способом. Как, думаю, и многие, – заверил артист. – Моя жена была готова к тому, что я не всегда смогу отдавать супружеский долг. Мы на берегу договорились, что из-за моей работы возможно половое воздержание".