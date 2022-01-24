"Кукуха уехала": Садальский упрекнул совращенную еще ребенком Васильеву в неадекватности

Татьяне Васильевой скоро стукнет 75. Но только сейчас, спустя 70 лет, она решила признаться – в детстве ее растлил педофил. "Очень взрослый. Делал то, чего мужчины хотят. Это была большая часть моей жизни: детство, отрочество и юность. Я уехала учиться в Москву, и это все закончилось", – призналась звезда в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Но ее коллега Стас Садальский лишь посмеялся над исповедью.

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