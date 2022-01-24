"Кукуха уехала": Садальский упрекнул совращенную еще ребенком Васильеву в неадекватности

Татьяна Васильева продолжила ряд униженных и оскорбленных звезд, которые на старости лет решили поведать всему миру о былых обидах. Например, Елена Проклова рассказала, что в 12 лет она столкнулась с домогательствами режиссера, а в 15 лет – с сексуальным насилием со стороны известного актера. 62-летняя актриса Елена Антоненко уверяла, что ее учитель Олег Табаков якобы умолял "показать сисечку".
"Когда же иссякнет этот поток неадекватных старушек? – возмущается Стас Садальский. -
Может уже пора их всех собрать в одну кучу да в один "дом скорби" запереть, пусть они там между собой делятся воспоминаниями.
Про то, что Васильева с 4-х лет живет половой жизнью, Садальский узнал от журналистов. "Седина в висок, бес в ребро", причем самый распутный бес, чтобы противней было, – уверен Стас. – Я не пойму, у них это старческий маразм или что? Вываливать всякую грязь на всеобщее обозрение. Такое впечатление, что кукуха уехала совсем!"
"Не знаю, как вам, а мне стыдно за нее. А каково эту гадость слушать ее детям и внукам? Стыд и позор!" – кричит Садальский