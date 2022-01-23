"Немыслимые счета": Элитные роды Водонаевой обошлись в стоимость премиального автомобиля

Алена Водонаева не согласна на полумеры.

Журналистка была замужем за Алексеем Малакеевым, который купал ее в роскоши. В 2010 году Алена забеременела и супруг делал все, чтобы ведение беременности было на высшем уровне. "Мой муж осуществлял все мои потребности и покрывал немыслимые счета за роддом и все, что с ним было связано. Счетов было много! В 2010 году роды обошлись нам как мой Lexus. И это нормально, на меньшее я не согласна", – рассказала Водонаева.

Вскоре после рождения ребенка пара рассталась, но Алексей по-прежнему обеспечивает сына всем необходимым, платит за его обучение и дополнительные занятия. Алена крайне тепло отзывается о бывшем супруге и за многое ему благодарна.

Сама Водонаева начала работать через несколько месяцев после родов, сейчас звезда имеет приличный заработок. Она не раз говорила, что финансовое состояние мужчины для нее имеет значение. Она не согласна на отношения, в которых избранник зарабатывает меньше.

Также Алене важен интеллект и крепкое мужское плечо. Мужчинам непросто соответствовать требованиям теледивы, поэтому сейчас она зарабатывает на свои потребности самостоятельно и ждет своего единственного.