Километровая очередь из рыдающих россиян: как прошло прощание с легендарным Лановым

1 февраля в здании Вахтанговского театра, где актер служил с 1957 года, прошла гражданская панихида. Проститься с главным "офицером" страны пришли не только коллеги и друзья. На улице перед театром выстроилась километровая очередь из поклонников. Гроб с телом Василия Ланового вынесли под овации и крики "Браво!".
"И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю", – звучит как завещание стихотворение Александра Пушкина в исполнении артиста. По словам Бедроса Киркорова, это было правильным решением: вместо прощальных слов включить записи голоса Василия Ланового.
Напомним, актер и его супруга Ирина Купченко попали в больницу с коронавирусной инфекцией в конце прошлого года. По словам артистки, здоровье мужа не вызывало опасений. Василий Лановой был бодр, занимался зарядкой, распевался, репетировал... В конце января звезду советского кино должны были выписать из больницы, но состояние резко ухудшилось.
В итоге актера перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи до последнего боролись за жизнь 87-летнего Василия Ланового, но болезнь оказалась сильнее...
Гроб актера буквально утонул в цветах. Сотрудники театра несколько раз освобождали сцену от букетов, а поклонники несли и несли еще.
Проститься с Василием Лановым пришли многие звезды. На церемонии заметили Григория Лепса и Никаса Сафронова. Также среди гостей панихиды был замечен министр обороны России Сергей Шойгу.
Рядом со сценой сидели родные и близкие. Вдову Ирину Купченко за руку держал сын.
Гроб с телом Василием Ланового вынесли из театра под аплодисменты.
У здания Театра им. Вахтангова образовалась очередь из желающих проститься с Василием Лановым.
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