Преобразился: Вышедший в свет онкобольной Юдашкин поразил здоровым видом

Валентин Юдашкин появился на мероприятии.

Знаменитый модельер уже несколько лет борется с тяжелой болезнью. Рак сильно ударил по общему состоянию Валентина, поэтому довольно долгое время он не появлялся на публике. В последнее время стали ходить слухи о том, что Юдашкин ищет преемников, чтобы передать свой успешный бизнес. В Сети стали говорить, что кутюрье совсем сдал и не в состоянии что-либо делать.

Однако оказалось, что Валентина слишком рано списали со счетов. Жена модельера опубликовала в своем блоге фото со свадьбы, на которой ее сопровождал супруг. На снимке Юдашкин выглядит прекрасно, поклонники удивились его здоровому виду.

"Юдашкины! Вы лучше! Здоровья, любви всем (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарные! Вы очень красивые!", "Удивительное тепло исходит от ваших фото, всегда любуюсь вашими снимками", "Какая вы красивая пара, аж глаз режет", "Как же здорово выглядит ваш супруг! Преобразился за последнее время", – написали комментаторы.

Напомним, Валентин Юдашкин борется с раком почки более пяти лет. Онкология дала метастазы, с тяжелым состоянием модельер не мог справиться долгое время. Родные и близкие смогли помочь Валентину принять недуг и бороться. Сейчас состояние Юдашкина нормализовалось, он лечится и даже может вести светскую жизнь и заниматься профессией.