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Шоу-бизнес
"Зря фотошопишь фотки": Обнажившуюся на яхте Семенович вывели на чистую воду

"Зря фотошопишь фотки": Обнажившуюся на яхте Семенович вывели на чистую воду

Анна Семенович показала свое тело.
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Артистка отдыхает в теплых краях с друзьями, снимками из путешествия она с удовольствием делится с поклонниками. Анна нередко выкладывает откровенные снимки, на которых видно ее фигуру. Недавно Семенович отдыхала на яхте, демонстрируя это своей аудитории. Звезда выложила фото, на котором стоит на коленях на яхте в черном закрытом купальнике. Наряд подчеркивает пышный бюст артистки.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Поклонники бурно отреагировали на фото, засыпав Анну комплиментами. Особо внимательные подписчики решили вывести Семенович, что на фото заметен фотошоп, а на разных фото артистка выглядит по-разному.

"Зря фотошопишь фотки, и без него круто выглядишь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В раздельном купальнике вы были бы божественны", "Анна ты супер девушка", "Глаза знатные", "Анна, Вы божественны!", "Красивая девушка", – написали комментаторы.

Ранее Анна Семенович оказалась на программе "Давай поженимся!". Артистке уже 41 год, а она все еще не обзавелась семьей, поклонники переживают за личное счастье артистки. Сюрпризы женихов Семенович оценила, у нее сразу образовался фаворит. На шоу Анне удалось найти избранника, с которым она и ушла с проекта.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 января 2022, 08:39 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

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