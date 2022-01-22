"Зря фотошопишь фотки": Обнажившуюся на яхте Семенович вывели на чистую воду

Анна Семенович показала свое тело.

Артистка отдыхает в теплых краях с друзьями, снимками из путешествия она с удовольствием делится с поклонниками. Анна нередко выкладывает откровенные снимки, на которых видно ее фигуру. Недавно Семенович отдыхала на яхте, демонстрируя это своей аудитории. Звезда выложила фото, на котором стоит на коленях на яхте в черном закрытом купальнике. Наряд подчеркивает пышный бюст артистки.

Поклонники бурно отреагировали на фото, засыпав Анну комплиментами. Особо внимательные подписчики решили вывести Семенович, что на фото заметен фотошоп, а на разных фото артистка выглядит по-разному.

"Зря фотошопишь фотки, и без него круто выглядишь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В раздельном купальнике вы были бы божественны", "Анна ты супер девушка", "Глаза знатные", "Анна, Вы божественны!", "Красивая девушка", – написали комментаторы.

Ранее Анна Семенович оказалась на программе "Давай поженимся!". Артистке уже 41 год, а она все еще не обзавелась семьей, поклонники переживают за личное счастье артистки. Сюрпризы женихов Семенович оценила, у нее сразу образовался фаворит. На шоу Анне удалось найти избранника, с которым она и ушла с проекта.