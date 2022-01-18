"Тетя, пожалей": Пышка Семенович растрясла зад верхом на жеребце

Роскошная блондинка Анна Семенович гордится своей красотой и женской притягательностью. Несмотря на пышные формы, лишние килограммы и немолодой возраст, светская львица остается желанной для мужчин и популярной у фанатов. На счету у 41-летней звезды масса проектов, в которых она проявила лучшие стороны личности.
В "Инстаграм" знаменитость преподнесла фанатам новый видеоролик при участии белого коня. Съемку устроили в Египте на берегу моря. Ради красивых кадров, певица взгромоздилась на жеребца и слегка растрясла зад. Перед объективом артистка принимала соблазнительные позы, оголяя аппетитное бедро.
Анна Семенович позировала в ярко-розовом модном платье и белых кедах, а прическу пустила на самотек. Блондинка распустила волосы, подвергая их воздействию сильного ветра. Коню фотосессия явно не нравилась. Он терпеливо ждал, пока наездница закончит, и хлопал грустными, уставшими глазами.
Увидев свежие кадры певицы, народ стал переживать за животное. Пользователи Сети решили, что Анна Семенович предоставила компаньону незавидную участь. "Бедный конь! Такая туша засела", "Сейчас конь сдохнет", "Тетя, пожалей коня", "Вся как поросеночек", "Как будто беременна", — отреагировали комментаторы.