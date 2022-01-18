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Шоу-бизнес
"Тетя, пожалей": Пышка Семенович растрясла зад верхом на жеребце

"Тетя, пожалей": Пышка Семенович растрясла зад верхом на жеребце

Незамужняя Анна Семенович страстно подвигала телом на камеру.
прочитано 310 раз

Роскошная блондинка Анна Семенович гордится своей красотой и женской притягательностью. Несмотря на пышные формы, лишние килограммы и немолодой возраст, светская львица остается желанной для мужчин и популярной у фанатов. На счету у 41-летней звезды масса проектов, в которых она проявила лучшие стороны личности.

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"Хочу всем показать!": 41-летняя Семенович подцепила шикарного мужика

Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

В "Инстаграм" знаменитость преподнесла фанатам новый видеоролик при участии белого коня. Съемку устроили в Египте на берегу моря. Ради красивых кадров, певица взгромоздилась на жеребца и слегка растрясла зад. Перед объективом артистка принимала соблазнительные позы, оголяя аппетитное бедро.

Анна Семенович позировала в ярко-розовом модном платье и белых кедах, а прическу пустила на самотек. Блондинка распустила волосы, подвергая их воздействию сильного ветра. Коню фотосессия явно не нравилась. Он терпеливо ждал, пока наездница закончит, и хлопал грустными, уставшими глазами.

Увидев свежие кадры певицы, народ стал переживать за животное. Пользователи Сети решили, что Анна Семенович предоставила компаньону незавидную участь. "Бедный конь! Такая туша засела", "Сейчас конь сдохнет", "Тетя, пожалей коня", "Вся как поросеночек", "Как будто беременна", — отреагировали комментаторы.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 14:50 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

гость21222
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Какая желанная и популярная?!!! Стареющая жирная корова с висячими сиськами!
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