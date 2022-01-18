"А ротик-то как открывает": вожделенную Семенович смачно приложили

Певица хотела удивить народ красивыми кадрами, однако народ не оценил ее внешний вид.

Анна Семенович известна своими пышными формами, однако женщина долгое время стеснялась своей фигуры. В последнее время, видимо, артистке удалось целиком и полностью полюбить сейчас, поэтому теперь она без страха публикует разнообразные фотографии.

Недавно экс-участница группы "Блестящие" выложила в свой микроблог видео, на котором она позирует, сидя верхом на лошади. Видимо, звезда устраивала фотосессию и решила заранее поделиться с подписчиками фрагментом съемки. На видео Семенович предстала в красном платье, накрасив губы такой же красной помадой. Видно, что звезда пытается вжиться в образ, то и дело бросая томные взгляды.

Стоит отметить, что ролик не смог скрыть несовершенства фигуры Анны. Так, заметны складки на талии и выпирающий живот. Однако многие фанаты оценили образ звезды. Они похвалили ее за смелость и оригинальность и отметили, что Семенович выглядит превосходно. "Ох, жаришка пошла", "Принцесса на коне", "Классная идея фотосессии. Отлично смотритесь с коняшкой", "Анечка всегда будет красивой, спасибо за фото", "Само совершенство. Афродита!", – написали поклонники.

Однако нашлись недоброжелатели, которые высмеяли певицу за лишний вес. "Эх, вечно худеющая но при этом поправляющаяся Анна", "Тяжеловоз бы лучше подошел для этой фотосессии", "Краном снимут", "Конь еле на ногах стоит", "Тетя, пожалей коня". Также некоторые посчитали позирование артистки кривлянием. "А ротик-то как она открывает...вся такая вожделенная...На коне", – написал один из комментаторов.