Пенсионерка Аллегрова потеряла миллионы

Отметившая 20 января 70-летие Ирина Аллегрова лишилась огромных гонораров. Виною всему новый штамм коронавируса.

В последнее время певица старается как можно меньше появляться на публике, почти не покидая свой дом в Подмосковье. Такое затворничество ей по душе. Ведь пандемия не ослабляет своего натиска. К тому же, начал распространяться новый штамм ковида омикрон, и звезда боится подхватить заморскую заразу.

К юбилею артистку звали на выступления и участие в шоу и фильмах для ТВ. Но "шальная императрица" российского шоу-бизнеса осталась непреклонна, отказавшись сниматься и давать концерты. Знаменитость согласилась только на юбилейный тур по городам Сибири.

Предполагалось, что выступления пройдут в феврале и марте этого года. 22 января Ирина Аллегрова должна была дать концерт в Санкт-Петербурге. За каждый выход на сцену исполнительница могла хорошо заработать – от пяти миллионов рублей. Но деньги певицу не прельстили.

Услышав о надвигающемся омикроне, вокалистка отказалась от гонораров и отменила все выступления еще в конце 2021 года. Она отметила, что "сейчас не время думать о своем кармане".

В итоге концерт в Северной столице перенесли на март 2023 года. Артистка надеется, что к тому времени ситуация с коронавирусом стабилизируется. А пока Ирина Аллегрова наслаждается домашними делами.

Напомним, ранее Игорь Николаев вспомнил, как "делили" его песни Алла Пугачева и Ирина Аллегрова. В свое время он был близко дружен как с одной, так и со второй певицей.