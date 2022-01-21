"Вся страна нас поженила": Заявивший о любовнице Крутой показал голую грудь Аллегровой

Недавно императрица российской эстрады Ирина Аллегрова отметила юбилей. По этому поводу ее коллеги написали душевные посты в соцсетях. Отличился и Игорь Крутой. Он разместил в "Инстаграм" архивный ролик с выступления звезды, где она поет с частично голой грудью.
Помимо этого, композитор высказался о том, что его связывает с именитой певицей. Они знакомы более сорока лет. Артист уточнил, что Ирина Аллегрова была первой женщиной, которая исполняла его песни. "Любовницей не была, хотя вся страна нас и поженила," — признался Игорь Крутой.
По словам мужчины, он и Ирина Аллегрова по-прежнему состоят в хороших отношениях. Артистам не обязательно постоянно контактировать, чтобы сохранять дружественный союз. Как отметил Игорь Крутой, он всегда готов помочь вокалистке, что бы ни случилось.
Маэстро ласково называет 70-летнюю эстрадную диву Ирунчиком, за десятки лет совместной деятельности они стали очень близки. Композитор уверен, что Ирина Аллегрова очень популярна и таковой останется, хотя уже поставила крест на карьере.
Пользователи Сети с восторгом восприняли торжественную публикацию. Игорь Крутой смог впечатлить армию поклонников и заставить ее улыбаться. "Крутой тандем! Браво!" — написали в комментариях.