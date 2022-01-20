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Шоу-бизнес
Аллегрову публично раскатали в юбилей: Осталась в 90-ых

Аллегрову публично раскатали в юбилей: Осталась в 90-ых

Сегодня Ирине Аллегровой исполнилось 70 лет. Несмотря на почтенный возраст, артистка все еще крайне активна, а обсуждения ее образа не заканчиваются.
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Александр Васильев крайне скептически относится к прическе знаменитости. Он напомнил поклонникам о том, что отец артистки – армянин, а потому волосы у нее от природы темного цвета. По его словам, Ирина Александровна всю жизнь скрывает свои корни под фирменным блондом. Однако этот выбор, по мнению эксперта моды, вовсе не удачный.

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Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Историк убежден в том. что Ирине Аллегровой стоит вернуться к истокам и разобраться с прической. Он указал, что цвет ее волос – "на грани китча, будто краску передержали". Якобы такой известной и успешной даме просто не стоит так держаться за форму и оттенок, которые якобы могут быть намного интереснее.

К нарядам певицы у Александра Васильева лишь одна претензия – она осталась в 90-ых. Он отметил, что прекрасно понимает: все это – просто элемент образа, который вырабатывался годами, а теперь отходить от него уже не хочется. Он нашел фото, на котором звезда надела короткую юбку, и сравнил ее с Аллой Пугачевой. Однако юбиляршу эксперт все-таки похвалил за то, что она, в итоге, отказалась от мини, в отличие от Примадонны.

Ирину Аллегрову историк моды несколько раз назвал "старомодной" из-за того, что ее стиль якобы определился окончательно в 2000-е. Тогда, по мнению Васильева, она перестала что-либо менять.

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Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 10:58 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики

комментарии

Ответить:

Гость940633
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Очень хорошо выглядит, блонд ей очень подходит и со вкусом у нее все в порядке. Представляю, что бы из нее сделал Васильев в своем Модном приговоре...Он там пожилых в такое чудо в перьях превращает, что порой смотреть смешно.
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