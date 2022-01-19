Николаев откровенно о соперничестве Пугачевой и Аллегровой: Женщины с судьбой

Накануне Игорю Николаеву исполнилось 62 года. В честь большого события он дал большое интервью.

Композитору напомнили, что, помимо всех прочих успехов, однажды ему удалось спровоцировать переход власти на нашей эстраде. Тогда между собой ее "делили" Алла Пугачева и Ирина Аллегрова. Известно, что долгое время артистки были настоящими соперницами.

Журналист напомнил Игорю Николаеву, что в какой-то момент Ирина Александрова заменила Аллу Борисовну на пьедестале, который та занимала целых 15 лет. Такое положение дел просуществовало около четырех лет. Однако к своим заслугам музыкант относится достаточно скромно, а потому лишь отметил, что все происходило путем естественным.

Вспомнил артист и то, как коллеги "делили" его песни. По его словам, просто были те композиции, которые подходили им обеим. Он указал, что Ирина Аллегрова утверждает, якобы "Озеро надежды" была написана для нее, а уже после Алла Пугачева исполнила ее. Композитор признался, что убежден: первая спела бы ее не хуже, но сейчас уже все слушают ее в блистательном исполнении Примадонны.

"История женщины с судьбой, зрелой и известной", – прокомментировал он, указав, что обе артистки являются именно такими. При этом Игорь Николаев всегда старался писать для определенных артистов, но иногда случалось и иначе. Он отметил, что претензий ни у кого не было.