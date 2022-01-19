Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Среда
19 января
Лента новостей
17:22
Упал и потерял сознание: Дунаевского госпитализировали с серьезной травмой
17:18
PR-директор подтвердил нетрезвое состояние Волочковой во время скандала в самолете
17:01
Задрал бы шубу и по толстой жопе ремнем: устроившей дебош Волочковой жестко досталось
16:44
Весь самолет без маски: Устроившая переполох Волочкова нашла виновного
16:38
На самом деле совсем другая: Известный стилист подтвердил неестественность Пугачевой
16:35
Решил идти до конца: похоронивший дочь Конкин хочет содрать многомиллионную компенсацию
16:32
"Начала буянить": Творящую беспредел Волочкову силой оторвали от бутылки
16:28
Николаев откровенно о соперничестве Пугачевой и Аллегровой: Женщины с судьбой
16:27
Высокий забор, вооруженная охрана, камеры на каждом шагу: как выглядит особняк вдовы Градского
16:27
"Старуха живет в свое удовольствие": Королева оправдалась за шокирующую публику мать в лосинах
16:26
"Господи, как рано ушла!": умерла звезда сериала "Две судьбы"
16:02
"Это ее право": известный адвокат встал на защиту оскандалившейся в самолете Волочковой
15:51
Соблазнивший известную российскую блогершу турецкий актер покинул сериал "Основание: Осаман"
15:43
Бывший муж сделал заявление о сексуальном насильнике Прокловой: До сих пор болит
15:42
"Стала ее рабом": Жадная Тодоренко издевательски кинула свою помощницу
15:29
Хуже с каждым днем: Стало известно о госпитализации звезды "Дома-2"
15:14
Обвиненный в госизмене Порошенко назвал реальную причину уголовного преследования
15:07
"Дайте нам время": бывшая подруга разведенки Бородиной положила глаз на ее мужа
15:03
Сериал про Гарри Поттера с мамой-транссексуалом призван сократить численность людей на планете
14:48
Татуированная 66-летняя Хакамада разделась на камеру: Видно все
14:46
У Зеленского шокированы политикой Байдена по Донбассу: Цинизм и двуличие
14:44
Соседка поделилась деталями пожара в квартире актрисы Воронковой: Кошку ловила
14:44
Слившийся с Малиновским Лазарев оказался в опасности: Никакой страховки
14:40
Беременная Рапунцель из "Дома-2" о приеме психотропных лекарств: Боялась и плакала
14:27
Раскопали причину странного поведения Бузовой
14:27
Пьяный житель Кузбасса украл в похоронном агентстве фигуру оленя
14:23
Извращенец Панин уличил внука Пугачевой в грязной лжи
14:14
Дайнеко дала смачную оплеуху бывшему мужу
14:12
Названа причина отказа Путина от крещенских купаний
14:05
В Новосибирске подросток отравился электронной сигаретой
14:01
Роман с режиссером, внебрачный ребенок и уход из "Склифосовского": что известно об Ольге Красько
13:54
Похудевшая Брежнева рассказала о болезни
13:48
После скандала в самолете Волочкову могут арестовать
13:46
"Реальный шок": Скандально порвавшая с мужем Бородина пошла на мировую
13:41
Звезды, которые содержат своих взрослых детей: Успенская, Яковлева и не только
13:35
Пригожин разнес оскандалившуюся Волочкову: Законы должны быть одни для всех
13:26
Раскрыты подробности пожара в квартире звезды "Каменской" Воронковой: Начало капать с потолка
13:20
Друг обвинил сына Градского в вооруженном ограблении: Никто не переубедит
13:10
В Дагестане задержали банду фальшивомонетчиков
13:00
Взвывшая из-за боли Кудрявцева раскрыла забавы в постели
12:55
Сыночек мой: почерневшая от горя мать разрыдалась у гроба Зеленского
12:49
"Одной ногой на том свете": Как живет Проклова после инсульта
12:33
Устроившую скандал в самолете Волочкову вывели на чистую воду
12:31
СМИ: Назначение Поклонской на должность посла в Кабо-Верде отменено
12:30
Что положили в шикарный гроб Зеленского перед закрытием крышки
12:24
Разбудила дочь и перекрыла газ: подробности пожара в квартире звезды сериала "Каменская"
12:17
Бородатый брюнет и сын богатеньких родителей: что известно о тайном муже Дитковските
12:13
"Пойду заниматься с психологом": развод сильно ударил по Катерине Шпице
12:10
67-летнего Крутого засняли на прогулке с коляской: Непонятная сила тянет
12:08
Господи, помилуй: с Зеленским в могилу закопали 300 тысяч
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи
"Органы разберутся": Ограбленной на 100 миллионов вдове Градского светит тюремная камера
"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили
Ограбление могло быть подстроено: вдова Градского путается в показаниях
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Николаев откровенно о соперничестве Пугачевой и Аллегровой: Женщины с судьбой

Николаев откровенно о соперничестве Пугачевой и Аллегровой: Женщины с судьбой

Накануне Игорю Николаеву исполнилось 62 года. В честь большого события он дал большое интервью.
прочитано 229 раз

Композитору напомнили, что, помимо всех прочих успехов, однажды ему удалось спровоцировать переход власти на нашей эстраде. Тогда между собой ее "делили" Алла Пугачева и Ирина Аллегрова. Известно, что долгое время артистки были настоящими соперницами.

ПО ТЕМЕ

Николаев внезапно опозорил Пугачеву: Не видно за мешками и мочалкой

"Наш новый член семьи!": жена 61-летнего Николаева рассказала о появлении малыша

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Журналист напомнил Игорю Николаеву, что в какой-то момент Ирина Александрова заменила Аллу Борисовну на пьедестале, который та занимала целых 15 лет. Такое положение дел просуществовало около четырех лет. Однако к своим заслугам музыкант относится достаточно скромно, а потому лишь отметил, что все происходило путем естественным.

Вспомнил артист и то, как коллеги "делили" его песни. По его словам, просто были те композиции, которые подходили им обеим. Он указал, что Ирина Аллегрова утверждает, якобы "Озеро надежды" была написана для нее, а уже после Алла Пугачева исполнила ее. Композитор признался, что убежден: первая спела бы ее не хуже, но сейчас уже все слушают ее в блистательном исполнении Примадонны.

"История женщины с судьбой, зрелой и известной", – прокомментировал он, указав, что обе артистки являются именно такими. При этом Игорь Николаев всегда старался писать для определенных артистов, но иногда случалось и иначе. Он отметил, что претензий ни у кого не было.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Vitaly Fedorov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 16:28 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Политика

Эксперт Абзалов о безвыходном положении Зеленского: Ухудшение ситуации трудно свалить на Москву

Политик не может решить проблемы
Шоу-бизнес

Толкалина рассказала о неудачном браке с Кончаловским: Считала себя дурой и уродом

По словам актрисы, это был ад
Шоу-бизнес

Заподозренная во второй беременности Тодоренко заговорила о разочарованиях: Не готов быть родителем

Она сообщила о переменах
Шоу-бизнес

Знакомство со Шпицей повергло Певцова в шок

Артистка поразила звезду своим видом

Гороскоп

Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили почти 34 тысячи случаев заражения ковидом
Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые "заразные" страны
"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

Пьяный житель Кузбасса украл в похоронном агентстве фигуру оленя
В Новосибирске подросток отравился электронной сигаретой
В Дагестане задержали банду фальшивомонетчиков
В Подмосковье поймали обманывавшего пенсионеров мошенника
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+