Обгоревшая Хлебникова выпустила новый клип: Однозначно хит

Накануне Марина Хлебникова выпустила новый клип "Нева", посвященный Санкт-Петербургу. Снимали ролик в самом городе. Чтобы вжиться в образ местной жительницы, артистка специально прожила некоторое время в городе. В клипе женщина ходит по Петербургу, любуется его архитектурой, она даже спустилась в метро.
Режиссер хотел создать ощущение нахождения в городе, поэтому клип делали максимально простым. Хлебникова хотела, чтобы зритель при просмотре мог проникнуться "питерским духом".
Новое видео певицы было с радостью воспринято публикой. Фолловеры поздравили звезду с выздоровлением, а также восхитились новым клипом. "Здорово, трогательно, спасибо Марине", "Класс, красное на прекрасном! Красиво! Очень! Виват, Мариночка!", "Каждая песня – это нечто! Супер! Вы необычная певица и человек!", "Однозначно хит! Легко, красиво", – написали поклонники.
Напомним, что еще недавно в жизни артистки произошла трагедия. В ее московской квартире произошел пожар, из-за которого звезда сильно пострадала. По словам врачей, кожа Хлебниковой обгорела на пятьдесят процентов, также они диагностировали отравление угарным газом. К счастью, исполнительница пошла на поправку.