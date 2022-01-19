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Шоу-бизнес
"Я ушла из большого секса": Аллегрова плюнула в шоу-бизнес накануне 70-летия

"Я ушла из большого секса": Аллегрова плюнула в шоу-бизнес накануне 70-летия

Исполнительница хита "Угонщица" в преддверии юбилея разоткровенничалась о жизни. Ирина Аллегрова расставила приоритеты и нашла интересное хобби.
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20 января выдающаяся певица Ирина Аллегрова отмечает день рождения. В этом году звезде исполняется 70 лет. Артистка признается, что устраивать по этому поводу творческий вечер не собирается, ведь в архиве есть масса ее шикарных концертов, которые не стыдно показать.

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 Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

От гостей и торжества вокалистка открестилась. Ей не в радость пристальные взгляды и глупые вопросы. Ностальгия о прошлых карьерных свершениях звезду не цепляет, а музыка для нее сейчас не первостепенна. Уже два года женщина сидит дома, погрузившись в домашние заботы вместо гастролей.

По словам артистки, новые популярные песни далеки от той музыки, которую исполняли на эстраде раньше. Ирина Аллегрова уточнила, что творчество нынешних исполнителей ее не цепляет. Также звезде кажется мерзким, что ее коллеги-ровесницы накачивают части тела, ведь это выглядит совсем не привлекательно.

"Я ушла из большого секса. То, что происходит в шоу-бизнесе, это уже даже не секс и не порно, а Содом и Гоморра", — выразилась певица.

Артистка неслучайно плюнула в шоу-бизнес, ведь пандемия помогла ей переосмыслить многие вещи. Теперь самое главное для женщины — семья. Восторженные аплодисменты зала сменились для нее новым увлечением. Ирина Аллегрова печет потрясающий хлеб с полезным составом для родных и друзей.


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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 17:52 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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Аллегрова вышла на сцену в халате

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