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Окт. 11, 2017
просмотры: 123

Игорь Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены

567

в Москве состоялась презентация Российской Национальной Музыкальной Премии-2017. на мероприятии отметилось множество знаменитостей. Однако особое внимание привлекли к себе продюсер Игорь Крутой и его жена Ольга. На фоне цветущей, блистающей красотой и молодостью, супруги музыкальный деятель, по мнению фанатов, выглядел постаревшим, изможденным и сильно похудевшим.

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