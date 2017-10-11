Игорь Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены

в Москве состоялась презентация Российской Национальной Музыкальной Премии-2017. на мероприятии отметилось множество знаменитостей. Однако особое внимание привлекли к себе продюсер Игорь Крутой и его жена Ольга. На фоне цветущей, блистающей красотой и молодостью, супруги музыкальный деятель, по мнению фанатов, выглядел постаревшим, изможденным и сильно похудевшим.