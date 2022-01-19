67-летнего Крутого засняли на прогулке с коляской: Непонятная сила тянет

Недавно Игорь Крутой в очередной раз стал дедушкой. Однако для мэтра каждый раз не менее важен, чем предыдущий.

Поклонники с упоением наблюдают за тем, как композитор наслаждается своим статусом. Он постоянно приезжает к любимому внуку, проводит с ним много времени и дарит самые разные подарки. Недавно вместе с семьей он уезжал в отпуск, но теперь вернулся в привычный ритм. По словам знаменитости, первым делом он сразу отправился к любимому малышу.

"Непонятная сила тянет", – признался Игорь Крутой. В личном блоге он опубликовал кадры, на которых сперва гуляет с коляской, а затем обнимается с мальчиком уже дома. Они сопровождаются прекрасной легкой музыкой собственного сочинения. Он отметил, что приехал к родным, чтобы посмотреть на то, как внук научился разговаривать, но пока этого не произошло.

Однако события мэтр не торопит. Он подчеркнул, что время летит очень быстро, а потому вскоре наследник начнет радовать всех родных своими "стихами и песенками". При этом сам Игорь Яковлевич признался, что готов ответить ему тем же.

Композитор вспомнил, что его известной "Колыбельной Сашеньке" недавно исполнилось 18 лет. Он осознал, что готов написать нечто новое, но уже для любимого двухмесячного внука. Публика пришла в восторг. Подписчики указали, что с нетерпением ждут выхода новой композиции. Сам же малыш точно оценит старания дедушки, но немножко позднее.