Доверчивую Федосееву-Шукшину обобрал до нитки близкий человек: Пользовался слабостью

Недавно Ольга Шукшина заявила о том, что ее маму обокрали. Она назвала имя подозреваемой.

Оказалось, что недавно со счета Лидии Федосеевой-Шукшиной сняли 500 тысяч рублей. Сама артистка утверждает, что к деньгам не прикасалась. По словам дочери, она долгое время не могла понять, как подобное вообще могло произойти с ней. Наследница крайне возмущена.

Младшая дочь знаменитости практически сразу заявила о том, что намерена написать заявление. Она подозревает, что к делу может иметь отношение лучшая подруга артистки, Татьяна Парамонова. Доверие к женщине пропало в тот момент, когда она узнала: близкий человек водит в квартиру к матери посторонних и зарабатывает на это немаленькие деньги.

Напомним, не так давно у Лидии Федосеевой-Шукшиной был день рождения. Мероприятие организовала подруга знаменитости, которая и решила пригласить журналистов. Она пообещала, что они смогут взять интервью у актрисы, за что представители прессы и заплатили. Как сообщает "Пятый канал", Парамонова указала, что, "если что-то пойдет не так", средства будут возвращены.

Ольга Шукшина пришла в ярость, узнав о ситуации. Она убеждена: человек, способный на такое, якобы мог украсть средства со счета. Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь Лидии Николаевны. Он подчеркнул, что артистка – человек крайне порядочный. Близкие убеждены, что подруга могла воспользоваться доверчивостью и слабостью знаменитости.