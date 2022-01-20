"Криминал": Обвиненный в убийстве Шаляпин взбесился на допросе

Звездный вдовец выдал правду о смерти своей жены. Прохор Шаляпин не сдержал эмоций.

В 2021 году Прохор Шаляпин завоевал репутацию мученика, который потерял любимую супругу. Горю певца массово сочувствовали, а сам он так страдал, что выпустил новый трек на пике траура.

Перед кончиной жена-миллиардерша певца Татьяна Дэвис долго лежала в клинике с коронавирусом. Официальной причиной ее ухода был назван ковид. Однако со временем в обстоятельствах смерти стали сомневаться.

Дело дошло до того, что Прохор Шаляпин получил обвинения в убийстве. На днях сняли ток-шоу, гости которого решили, что артист отравил супругу, чтобы завладеть ее огромным наследством. После выхода программы журналисты устроили певцу допрос, чтобы выведать всю правду.

"Если бы в смерти Татьяны был криминал, я бы просто не выехал из страны даже. Меня бы сразу же закрыли", — заявил в свое оправдание звездный мужчина. Затем эмоции взяли над ним верх, и он взбесился, пытаясь придумать новое алиби.

"Это просто смешно, нелепо, я сам в шоке от такого развития событий", — заявил подозреваемый. Прохор Шаляпин возмутился из-за догадок окружающих. Как считает певец, упреки в его адрес по поводу смерти совсем не обоснованы, ведь Татьяна Дэвис провела в американской больнице полтора месяца и была под контролем врачей.