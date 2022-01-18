Убить незаметно: переписавшего имущество жены на родню Шаляпина обвинили в ее отравлении

Известный певец вновь в центре внимания.

Вокалист Прохор Шаляпин недавно овдовел. Жена-миллионерша артиста, бизнесвумен из Канады Татьяна Клаудия Дэвис, заразилась коронавирусной инфекцией и скончалась в больнице. Шаляпин утверждает, что раздавлен горем из-за смерти избранницы, однако люди из окружения артиста его слезам не верят. Поговаривают, что певцу попросту некогда оплакивать жену – он распоряжается ее деньгами.

Прохор, как говорят, унаследовал от супруги много дорогостоящей зарубежной недвижимости. Более того, квадратные метры Шаляпин уже переписал на близких друзей и родственников.

Как оказалось, Прохор Шаляпин оформил одну из квартир Клаудии Дэвис на девятимесячного сына бывшей любовницы – Виктории Тимофеевой. Виктория утверждает, что Прохор является отцом мальчишки, однако вокалист эту информацию отрицает.

Недавно в дом к Тимофеевой ворвались громилы. Мужчины требовали у родственников предполагаемого сына Шаляпина документы на апартаменты Дэвис.

Похожая история произошла с троюродным братом вокалиста Николем Хлякиным. Мужчина узнал, что Прохор Шаляпин оформил на него какую-то недвижимость. Вскоре Хлякину начали поступать угрозы от неизвестных. Злодеи, говорит Николай, караулят его у дома и требуют вернуть жилплощадь.

Хлякин считает, что Клаудия Дэвис могла скончаться от отравления. Дескать, еще до смерти супруги Шаляпин интересовался веществами, которые убивают человека незаметно. Якобы Прохор даже консультировался у подруги-фармацевта. По словам Николая, артист боялся, что Клаудию опоят какой-то дрянью, а его обвинят в ее убийстве.

Тем временем бывшая помощница Клаудии Дэвис, заявила в студии шоу "На самом деле" Первого канала, что Прохор Шаляпин как-то связан с кончиной миллионерши. Прохор просил подмешивать в еду Клаудии какие-то препараты, сказала женщина.