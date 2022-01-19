"Стала ее рабом": Жадная Тодоренко издевательски кинула свою помощницу

Бывшая помощница ведущей шоу "Орел и решка" поделилась откровениями. Регина Тодоренко жестко ее подставила.

В 2019 году теледива Регина Тодоренко заявила о поиске авторов для своей книги о путешествиях. На ее предложение откликнулась петербургская писательница Дарина Мишина, которую вскоре взяли в проект. Она приезжала в Москву на личную встречу с ведущей и принялась за работу.

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На начальном этапе сотрудничества теледива предложила помощнице не самые лучшие условия. Звезда хотела, чтобы имени писательницы на обложке не было и та отдала ей все свои права на текст за 800 тысяч рублей. Дарина отказалась. "Тогда я бы стала просто ее литературным рабом, как в итоге и оказалось", — объяснила девушка.

Повысить писательнице гонорар не позволила жадность. К окончательному решению они так и не пришли, но работа над книгой продолжалась. Ее хотели выпустить весной 2022 года. По словам помощницы, Регина Тодоренко собиралась стать лицом проекта, не написав для текста ни строчки.

Когда у Дарины Мишиной была готова целая глава и другие авторские наработки, Регина Тодоренко издевательски ее кинула. Представитель звезды заявила девушке, что в ее услугах больше не нуждаются. Разумеется, договор Регина Тодоренко с помощницей не заключала, и денег ей не заплатила, а сотрудничество началось еще в 2020 году.

Пиар-менеджер ведущей сообщила СМИ, что девушка лишь проходила пробы в проект и ее никто не утверждал. Хотя до этого Регина Тодоренко положительно отзывалась об элементах книги, которые ей предоставляла писательница.