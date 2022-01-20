"Откуда у нее деньги?": к шикующей Оксане Самойловой появились вопросы

Жена главного тренера национальной сборной по футболу Валерия Карпина Дарья обрушилась с критикой на супругу рэпера Джигана. Она не понимает, где Оксана Самойлова берет средства на роскошную жизнь.



Дарья Карпина возмутилась из-за того, что многие россияне негативно относятся к спортсменам, которые показывают свою привлекательную жизнь в соцсетях, но при этом любят блогеров, хвалящихся роскошью и богатством.

В программе "Есть тема!" на МАТЧ ТВ женщина заявила о вопиющей несправедливости. В качестве подтверждения своих слов жена тренера привела Оксану Самойлову. Она отметила, что звездная многодетная мать постоянно демонстрирует в своем инстаграм-аккаунте шикарную жизнь.

У Дарьи Карпиной складывается впечатление, что светская львица ничего не делает в жизни, а только отдыхает. Причем, как подчеркнула супруга тренера, на таких курортах, куда ездили далеко не все именитые футболисты, имеющие высокую зарплату.

Дарья Карпина взбешена тем, что в комментариях к постам Оксаны Самойловой – сплошь и рядом комплименты. При этом, как заявила жена тренера, никого не интересует, откуда она берет деньги, чем зарабатывает и платит ли налоги.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что рэпер Джиган из-за публикаций в Сети нарвался на большие проблемы. Общественный деятель Юрий Оболонский подал на музыканта иск в суд. Мужчина требует выплатить крупную сумму денег — один миллион рублей.

