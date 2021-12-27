Рыдающая Самойлова вылетела за скорой: Последняя стадия, времени нет

Оксана Самойлова напугала поклонников последними кадрами. Все случилось накануне вечером.

Вчера Джиган вместе с супругой весело проводили выходной день. Ничто не предвещало беды. Модель показала, как занимается спортом, а затем засняла встречу с подругой. Все внимание публики оказалось направлено на другой ролик. Оксана села в автомобиль и поехала следом за скорой помощью. Никакого комментария на тему знаменитость не дала. Она лишь опубликовала кадры с плачущими эмодзи.

Публика тут же выдвинула множество предположений. Самой частой версией оказалась та, что в машине находится кто-то из детей пары. Поклонники предположили, что они могли получить травму во время вечерних игр, а родители решили вызвать врачей, чтобы перестраховаться. Другие же отметили, что помощь могла понадобиться и Джигану, ведь некоторое время назад у него якобы были некоторые зависимости.

Модель не выходила на связь всю ночь и только сейчас рассказала, что произошло. Поклонники очень переживали за семью. Оказалось, что в машине была дочь пары. По словам Оксаны, у нее имеется хроническое заболевание, но за последние два года девочке стало лучше. Однако накануне Самойлова решила перестраховаться, так как дочь слегка простудилась.

"Последняя стадия пневмонии, времени нет", – сказал ей врач. Испуганная мама поехала за машиной скорой. В больнице они сдали все анализы и провели необходимые исследования. Оказалось, что пневмонии у девочки нет. "Сердце до сих пор болит", – призналась супруга Джигана.