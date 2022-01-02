Авербух раскрыл правду о романе Милохина и Медведевой

Илья Авербух рассказал об отношениях участников в "Ледниковом периоде".

Пара молодого блогера Дани Милохина и чемпионки Мира Жени Медведевой на проекте "Ледниковый период" буквально стала сенсацией. Сначала 20-летнего тиктокера не воспринимали всерьез, а главного тренера проекта Илью Авербуха ругали за то, что выбрал ему в пару такую сильную фигуристку. В итоге за судьбой участников стала следить вся страна. Позже ребятам стали приписывать роман, слухи о котором они активно подогревали.

Даня и Женя то опровергали свои отношения, то наоборот. После поцелуя на льду поклонники сами сделали все выводы. Однако Илья Авербух, рассказал об истиной природе проявления чувств. "Ребята были артистами и ставили себе задачу поцеловаться, потому что таков был сценарий. Они четко ему следовали", – поделился тренер.

Сами Милохин и Медведева очень серьезно относятся к проекту. Несмотря на весь скепсис, Даня старается и, по мнению членов жюри, хорошо справляется. Женя признавалась, что в самом начале не воспринимала блогера всерьез, думая, что он пришел на первый канал ради увеличения аудитории. Однако он сразу показал, что намерения у него серьезные и тренироваться он планирует очень много.