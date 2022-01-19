Жуткий вид измотанной болезнью дочери Кончаловского напугал россиян

Поклонники обеспокоились за состояние чрезмерно исхудавшей дочери режиссера Кончаловского.

Дочь известного российского режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария активно развивает свой "Инстаграм" и общается с поклонниками. Подписчики с удовольствием следят за меняющейся и растущей как личность девушки.

Трудно себе представить, что всего несколько лет назад Мария Кончаловская была упитанной девочкой, а теперь она словно грациозная лань. Она смогла похудеть аж на 20 килограммов благодаря силе характера и стала успешной моделью.

Недавно Мария Кончаловская рассказала, что борется с недугом. Она подхватила простуду. На одном из свежих фото она предстала истощенной и болезненно бледной, лежащей на постели словно без чувств. Россияне всерьез напугались видом дочери Кончаловского и ее состоянием.

Девушка призналась, что принимает жаропонижающие, чтобы хоть как-то облегчить свое состояние. За ней присматривает ее супруг Никита, за которого она полтора года назад вышла замуж. Стоит отметить, что пара редко рассказывает детали совместной жизни, так как муж модели непубличный человек.

Поклонники пожелали Марии Кончаловской скорейшего выздоровления и понадеялись, что это не коронавирус.