К дочери Кончаловской и Толкалиной приехала скорая: Температура 40

Девушка замужем за своим возлюбленным по имени Никита. Пара сыграла свадьбу в 2020 году. Модель пожаловалась в своем микроблоге, что ее супруг заболел.
"Только что уехала скорая. У Никиты температура 40", – поведала Мария. Они с избранником сделали экспресс-тесты на ковид. Оба оказались отрицательными, поэтому дочь артистки отправилась на очередную съемку.
Мария продемонстрировала, как ее подготовили к работе. Михалкова-Кончаловская предстала перед фолловерами в белом костюме и с завитыми волосами.
Напомним, Мария решила не идти по стопам знаменитых родителей. Она поступила в художественный вуз, а параллельно начала модельную карьеру.
Примечательно, что раньше дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловской отличалась аппетитными формами, но в какой-то момент взялась за себя и сильно похудела – аж на 30 килограммов. Тогда поклонники переживали, что у девушки анорексия. Но эта информация не подтвердилась.
Кроме того, ранее Мария рассказывала, что в 16 лет врачи поставили ей неутешительный диагноз — тревожное расстройство личности.