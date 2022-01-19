"От души!": Жена 68-летнего Макаревича ждет ребенка

Недавно в Сети стали поговаривать, что избранница артиста Эйнат Кляйн округлилась и вовсю готовится к родам. Сплетни поползли из-за изменившейся фигуры 37-летней женщины. На одном из последних снимков в "Инстаграм" жена Андрея Макаревича позирует в полный рост с заметным животом.
Журналисты не смогли умерить любопытство и выяснили, насколько правдивы домыслы о беременности. Все-таки Андрей Макаревич — человек важный и заслуживающий внимания. Когда слухи подтвердили в окружении артиста, сомнений практически не осталось.
"Узнали счастливую новость о том, что вы готовитесь стать отцом. От души вас поздравляем!" — заявили музыканту корреспонденты kp.ru.
Артист ответил эмоционально, аж два раза поблагодарив их за выражение радости по торжественному поводу. Однако Андрей Макаревич заявил, что пока не готов разглашать семейные подробности, так как время еще не подошло.
Между тем из-за скрытности артиста в соцсетях прокатилась новая волна непроверенных утверждений. По некоторым данным, Эйнат Кляйн ждет сына, и ребенок очень желанный для супругов. Ему планируют дать имя Вадим в честь дедушки.
Напомним, 68-летний музыкант уже трижды становился отцом. А вот для супруги Андрея Макаревича будущий малыш станет первым.