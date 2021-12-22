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Шоу-бизнес
Макаревич будет отцом? Округлившуюся молодую супругу 68-летнего артиста поздравляют с беременностью

Макаревич будет отцом? Округлившуюся молодую супругу 68-летнего артиста поздравляют с беременностью

В Сети ходят слухи о том, что 37-летняя жена Андрея Макаревича на сносях. Если это действительно так, что музыкант скоро станет родителем в четвертый раз.
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В СМИ появилась информация, что Эйнат Кляйн впервые станет мамой. Поговаривают, что избранница певца уже на последних месяцах беременности.

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Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

Подобные домыслы появились после того, как звездная пара недавно вышла в свет. Журналисты заметили, что фигура возлюбленной Андрея Макаревича явно округлилась. Некоторые россияне уже судачат об этом, поздравляя женщину со скорым пополнением. Однако ни артист, ни его супруга, пока официально не высказывались по этому поводу.

Примечательно, что в своем инстаграм-аккаунте жена исполнителя не демонстрирует снимки, на которых позирует в полный рост. Этим Эйнат Кляйн лишь подогревает слухи о своем интересном положении.

К слову, Андрей Макаревич – многодетный отец. В первом браке у него появился на свет сын Иван, который стал актером. Также у знаменитости есть внебрачная дочь Дана, живущая за рубежом. Кроме того, в 2000 году Анна Рождественская родила от артиста наследницу Анну.

Напомним, на Эйнат Кляйн Андрей Макаревич женился два года назад. Певец познакомился с будущей супругой во время путешествия, где она работала гидом. Свадьбу они сыграли в Израиле. Ранее Эйнат раскрыла секрет соблазнения музыканта.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 15:44 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость923772
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Сочувствую ей. Старичку с либерастией головного мозга пора бы успокоиться...
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