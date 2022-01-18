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Шоу-бизнес
"Олю жаль": раздевшуюся Бузову обрекли на одиночество

"Олю жаль": раздевшуюся Бузову обрекли на одиночество

Блогер Аслан Долаев уверен, что Ольга Бузова будет всегда одна.
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Личную жизнь Ольги Бузовой обсуждали всегда. Особенно пристально за отношениями красотки стали наблюдать после ее громкого и скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Напомним, что экс-участнице и ведущей "Дома-2" расставание с возлюбленным далось очень тяжело. Она много плакала во время интервью, а после выпускала трек за треком, каждый из которых был посвящен бывшему мужу. Пока актриса так и не нашла свое счастье.

"Если честно, Олю немножечко жаль, ей очень хочется, но не получается найти мужчину, и она прибегает к таким предсказуемым поступкам, как фотографии в нижнем белье", – высказался Аслан Долаев.

Телеведущую часто обвиняют в том, что она выкладывает откровенные фотографии или видео. Чуть ли не каждый день она показывает себя в зеркале в полупрозрачной одежде или в коротких платьях. А во время отдыха знаменитости подписчикам приходится листать с ленту с кадрами в купальнике.

"К сожалению, Оля давно возглавляет "хит-парад" одиноких звездных "инста-невест", у которых есть известность, капитал, но при этом практически невозможно найти мужчину. Оля Бузова соседствует и с Идой Галич, и с Настей Ивлеевой, а недавно к ним присоединилась и Гоар Аветисян. И на этом Олимпе, мне думается, этим дивам весьма одиноко…". – обрек звезд блогер.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 17:26 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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