"Олю жаль": раздевшуюся Бузову обрекли на одиночество

Блогер Аслан Долаев уверен, что Ольга Бузова будет всегда одна.

Личную жизнь Ольги Бузовой обсуждали всегда. Особенно пристально за отношениями красотки стали наблюдать после ее громкого и скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Напомним, что экс-участнице и ведущей "Дома-2" расставание с возлюбленным далось очень тяжело. Она много плакала во время интервью, а после выпускала трек за треком, каждый из которых был посвящен бывшему мужу. Пока актриса так и не нашла свое счастье.

"Если честно, Олю немножечко жаль, ей очень хочется, но не получается найти мужчину, и она прибегает к таким предсказуемым поступкам, как фотографии в нижнем белье", – высказался Аслан Долаев.

Телеведущую часто обвиняют в том, что она выкладывает откровенные фотографии или видео. Чуть ли не каждый день она показывает себя в зеркале в полупрозрачной одежде или в коротких платьях. А во время отдыха знаменитости подписчикам приходится листать с ленту с кадрами в купальнике.

"К сожалению, Оля давно возглавляет "хит-парад" одиноких звездных "инста-невест", у которых есть известность, капитал, но при этом практически невозможно найти мужчину. Оля Бузова соседствует и с Идой Галич, и с Настей Ивлеевой, а недавно к ним присоединилась и Гоар Аветисян. И на этом Олимпе, мне думается, этим дивам весьма одиноко…". – обрек звезд блогер.