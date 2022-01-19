Пригожин разнес оскандалившуюся Волочкову: Законы должны быть одни для всех

Продюсер считает, что балерина показала неуважение к обществу, отказавшись надеть маску на борту воздушного судна. Иосиф Пригожин заявил, что в период пандемии коронавируса все требования врачей надо беспрекословно выполнять, тем более – в замкнутом пространстве.
Он подчеркнул, что известным личностям следует показывать своим поведением пример другим. Муж певицы Валерии посетовал на то, что, к сожалению, зачастую в шоу-бизнесе все обстоит иначе.
"Законы должны быть одни для всех"– разнес продюсер Анастасию Волочкову. Вместе с тем Иосиф Пригожин дал понять, что давать оценку случившемуся в самолете из Мальдив в Москву ему трудно, поскольку он там не присутствовал.
Напомним, скандал произошел после того, как Анастасия Волочкова отказалась надевать маску в самолете. Ее бойфренд Сергей позже объяснил, что в тот момент, когда к ним подошел недовольный бортпроводник, танцовщица пила кофе. По прилету в российскую столицу звездную блондинку и ее спутника отправили в отдел полиции, где пара провела несколько часов.
Сама балерина заявила, что намерена засудить стюарда. Она считает произошедшее провокацией, которая нанесла урон ее деловой репутации.